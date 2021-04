Governo: Casasco (Confapi), 'Golden power fondamentale, difende nostri asset'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Il Golden Power è fondamentale". Lo ha sottolineato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, parlando alla scuola politica della Lega, in un confronto con il ministro Giancarlo Giorgetti.

"Il ministro Giorgetti sta facendo molto bene sull'Ilva. Noi non possiamo essere soggetti agli interessi di quattro, cinque player produttori di acciaio in Europa come ArcelorMittal. Questo Governo sta facendo delle cose straordinarie sulla difesa degli asset economici italiani, sulla libertà di essere competitivi nel mondo", aggiunge.