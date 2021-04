Covid: Zingaretti, 'riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione'

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Riaprire senza aver sconfitto il virus non è la soluzione, è la condanna a morte dell’impresa. La soluzione l'ha data Biden: soldi in taca, vaccino nel braccio". Lo ha detto Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più.

"Il tema è l'irresponsabilità della politica che cavalca la protesta e non ha il coraggio di dire la verità, la ripresa c'è quando avremo sconfitto il virus", ha aggiunto il governatore del Lazio.