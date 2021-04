Covid: Sileri, 'a maggio vedremo le riaperture, saranno progressive'**

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Le riaperture ci saranno da maggio. Lo sostiene il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Domenica In. "Già dalla prossima settimana vedremo i numeri migliorare di molto e già nel mese di maggio vedremo le riaperture. Torneremo con i colori. Non dobbiamo correre troppo, ma sicuramente riaprire. Per i ristoranti possono già riaprire da maggio, a pranzo e verosimilmente da metà maggio anche a cena", assicura.

E ancora: "Se andiamo avanti così con la vaccinazione perché non dobbiamo copiare quello che sta facendo l'Inghilterra? Siamo a circa due mesi di ritardo rispetto al Regno Unito. Quindi direi che maggio è il mese della programmazione delle riaperture progressive".

Ad esempio, "i cinema e i teatri sarà fattibile aprirli subito e così la scuola. Comincerei con la scuola, poi i ristoranti, e poi tutto fino a giugno, con moderazione. I passi indietro difficilmente ci saranno". Domani, aggiunge, "è giusto aprire le scuole".