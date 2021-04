Covid: Comandante Cc Milano, 'consorzio tra mafie per avere soldi Recovery' (2)

(Adnkronos) - "Il vantaggio cresce nella misura in cui la macchina è più efficiente e capace di garantire (soprattutto) alle tre principali organizzazioni - mafia, camorra e 'ndrangheta - i soldi in arrivo dall'Europa", per beneficiare dei quali "occorrono strumenti economici, organizzazioni e professionalità evolute. Stanno operando, con i soldi di tutte le mafie, a una cabina di regia in grado di pilotare le iniziative e massimizzare i propri benefici", conclude il generale Iacopo Mannucci Benincasa.