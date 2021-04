Calcio: Serie A, Sampdoria-Napoli 0-2

Genova, 11 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-0 in trasferta la Sampdoria in un match della trentesima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match le reti di Fabian Ruiz al 35' del primo tempo e Osimhen al 42' della ripresa. In classifica gli azzurri salgono a quota 59, scavalcano momentaneamente al 4° posto l'Atalanta, mentre i blucerchiati restano fermi in decima posizione con 36 punti.