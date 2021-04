Calcio: Lazio sbanca Verona nel recupero con Milinkovic e resta nella corsa Champions (2)

(Adnkronos) - A inizio ripresa la squadra di Inzaghi ha accelerato, dopo 2' Caicedo è andato in gol, ma l'arbitro Chiffi, richiamato dal Var, ha annullato per una sbracciata fallosa dell'attaccante ai danni di Magnani. La Lazio ha provato a variare il gioco e ci ha provato anche dalla distanza con una conclusione di Lucas Leiva terminata alta.

Il Verona ha ribattuto colpo su colpo ma è stato poco incisivo in attacco. I cambi, nella seconda parte di seconda frazione, hanno restituito un po' di vivacità a un match che stava lentamente spegnendosi. Proprio quando il Verona sembrava essere riuscito a strappare un punto è arrivato il colpo di testa di Milinkovic Savic al 93': gara chiusa e tre punti di platino per i biancocelesti che restano in piena corsa per un posto in Champions.