Calcio: Commisso tornato a Firenze, 'avrei voluto portare qualche vaccino'

Firenze, 11 apr. - (Adnkronos) - "Avrei voluto portare qualche vaccino, ma non me lo hanno permesso. Non so quanto rimarrò, stasera incontro la squadra prima della partita". Lo dice il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, atterrato questa mattina a Firenze dagli Stati Uniti per seguire la squadra prima del match di stasera contro l'Atalanta. "Vedo che quando sono qui scrivete che devo andare a casa, quando non ci sono che devo tornare", aggiunge il presidente della Fiorentina.