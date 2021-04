Formula E: Gp Roma, Vandoorne in pole, alle 16 la gara

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - Sarà Stoffel Vandoorne a partire dalla pole position nell’E-Prix di Roma, Round 3 del campionato del mondo di Formula E. Il pilota della Mercedes ha conquistato i primi tre punti del fine settimana romano, grazie al 1'38"484 con cui si è imposto nello shoot-out della Superpole. Al suo fianco in prima fila scatterà Andrè Lotterer (Porsche), che ha chiuso la super pole a 167 millesimi dal belga.

Seconda fila per Rowland e Di Grassi, terza per Vergne e Günther. Come previsto, subito emozioni sui saliscendi del percorso dell’Eur. Nelle libere incidente per Turvey che coinvolge nella carambola anche Dennis e Vergne: nessuna conseguenza per i piloti. Scattano le qualifiche e arrivano le prime sorprese. Fuori dalla top six il dominatore della prima gara araba, Nyck De Vries, la Porsche di Wehrlein e i due vincitori delle stagioni precedenti di Roma, Bird ed Evans.

A giocarsi la pole position arrivano quindi i migliori sei tempi della prima fase: Rowland, Lotterer, Vandoorne, Di Grassi, Vergne e Günther: il belga riesce a sfruttare meglio il potenziale della sua Mercedes conquistando la seconda pole stagionale per le Frecce d’argento. Alle 16 la gara, con le condizioni meteo che si mantengono incerte e il rischio-pioggia sempre presente. Diretta su Sky Sport Uno dalle 15.45.