Covid: in hub Lombardia vaccinati 4.408 over 80 senza appuntamento

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Negli hub vaccinali della Lombardia si sono presentati oggi per il rush finale degli over 80 ancora senza prenotazione 4.497 cittadini e sono stati vaccinati in 4.408. E' l'aggiornamento della Direzione Welfare regionale. Di questi, tre anziani sono andati e hanno rifiutato il vaccino Astrazeneca.

Sono 69 gli appuntamenti riprogrammati per i prossimi giorni, mentre sono stati 17 - sempre nell'Ats di Milano - i cittadini che si sono presentati per il vaccino ma non erano idonei per la loro età. Domani, 11 aprile, la Regione conta di chiudere con almeno un dose la fase di somministrazioni agli over 80 che hanno aderito alla campagna.