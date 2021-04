Coronavirus, 17.567 nuovi positivi e 344 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Calano i contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute i nuovi positivi sono 17.567 (ieri erano stati 18.938), cio' a fronte di 320.892 tamponi processati e che determina un tasso di positivita' leggermete in crescita al 5,4%. I decessi scendono a 344; 20.483 i guariti mentre gli attuali positivi flettono di 3.276 attestandosi a 533.085. Prosegue il trend di alleggerimento della pressione ne gli ospedali. I ricoverati con sintomi calano di 492 toccando quota 27.654, più contenuto il calo nelle terapie intensive, con un saldo complessivo in calo di 15 pazienti (3.588 i degenti) e 186 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano in 501.843. sul fronte delle singole regioni, il maggiore numero di nuovi positivi si registra in Lombardia (2.974), seguita da Campania (2.069) e Puglia (1.804). superano i 1000 nuovi contagiati pure Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Sicilia. (ITALPRESS). tai/mgg/red 10-Apr-21 17:59