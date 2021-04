Calcio: Pioli, 'a Donnarumma consiglierei di restare al Milan'

Parma, 10 apr. - (Adnkronos) - "Gigio è molto più giovane dei miei figli, sono già nonno. Gli consiglierei di rimanere al Milan perché stiamo costruendo una grande squadra". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma. "Chiamo i miei giocatori dei combattenti non ancora vincenti ma pronti a vincere. Il Milan è un top club", aggiunge Pioli ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 sul Parma.