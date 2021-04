Usa: medico, 'Floyd è morto per asfissia non per overdose Fentanyl'

Washington, 9 apr. (Adnkronos) - George Floyd è morto per asfissia durante il suo arresto e non per overdose di Fentanyl, come sostenuto dalla difesa di Derek Chauvin, l'ex poliziotto di Minneapolis accusato del suo omicidio. E' quanto ha sostenuto il medico Martin Tobin nella sua deposizione durante il processo.

Chauvin, 45 anni, è stato filmato mentre durante l'arresto aveva bloccato Floyd a terra premendogli con il ginocchio sul collo per più di nove minuti. Anche una "persona sana sarebbe morta" dopo aver subito quello che ha sofferto Floyd, ha dichiarato il medico, citato dalla 'Bbc'.

Le analisi tossicologiche pubblicate lo scorso giugno avevano accertato la presenza dell'antidolorifico Fentanyl e di metanfetamina nel corpo di Floyd. Da allora, la difesa di Chauvin sostiene che sia stato un'overdose di Fentanyl la causa del decesso dell'afroamericano.