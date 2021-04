Sicilia: Meloni telefona a figlia coniugi Solano, 'vicinanza a famiglia abbandonata da Stato'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Finalmente confermato in appello l’ergastolo per Mamadou Kamara, l’immigrato ivoriano ospite del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo che nel 2015 aveva brutalmente ucciso i coniugi Vincenzo e Mercedes Solano nella loro abitazione di Palagonia. Ho telefonato alla figlia Rosita per rinnovare la nostra vicinanza a lei, a sua sorella Manuela e a tutta la famiglia, che chiedevano giustizia e per anni hanno denunciato l’abbandono dello Stato. Una tragedia che sconvolge ancora e che noi non dimenticheremo”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.