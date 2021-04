Scrittori: è morto John Naisbitt, il futurologo che svelò i 'Megatrends' degli anni '80** (2)

(Adnkronos) - Tra i suoi pubblicati in italiano figurano tre volumi editi da Franco Angeli: "High tech e rapporti umani. Un affascinante viaggio attraverso la società ipertecnologica. Il mondo che abbiamo creato e quello che ci aspetta" (2000), in cui approfondisce l'impatto che il rapido sviluppo tecnologico ha, e soprattutto potrà avere, sulla nostra società (con le sue favolose innovazioni e, in molti casi, dove non si intervenga, le sue devastanti conseguenze); "Megatrends Asia. Gli otto megatrends asiatici che stanno cambiando il volto al nostro pianeta" (1998); "Il paradosso globale. Più cresce l"economia mondiale, più i piccoli diventano protagonisti" (1996).

Sempre in italiano è stato pubblicato: "Mind set: il segreto del futuro. Gli atteggiamenti mentali per prevedere il mondo che verrà" (Etas, 2008). A quasi 80 anni Naisbitt ha aperto un nuovo capitolo delle previsioni economico-sociali, svelando al lettore gli undici "mind set", atteggiamenti mentali giusti per capire il mondo di oggi e per vedere le opportunità di domani. I "mind set", spiegava l'autore, dovrebbero liberare la mente da preconcetti e far da guida per individuare i dati veramente utili a capire dove sta andando il mondo.