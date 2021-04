Pensioni: Tridico, no pensionamento anticipato per tutti ma solo per fragili**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Più che pensionamento anticipato per tutti io studierei la possibilità di andare in pensione prima solo per alcune categorie di persone, a cominciare dai lavoratori fragili, immunodepressi, oncologici. Anziché a 63 anni stare in Naspi serve pensare per questi lavoratori ad un allargamento del prepensionamento". Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, a Skytg24. La platea d'altra parte, dice, "è circoscritta, non è eccessiva e non mette a rischio nulla; i fragili sono meno di quei 250-300 mila che hanno aderito a quota 100".