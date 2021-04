Gb: Letta, 'condoglianze a tutto popolo Regno Unito'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "My thoughts are with Royal Family for the passing of His Royal Highness Prince Philip, the Duke of Edinburgh. At this time of sorrow, my sincere condolences are with all the people of the UK". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. ("I miei pensieri sono con la famiglia reale per la morte di Sua Altezza Reale il Principe Filippo, il Duca di Edimburgo. In questo momento di dolore, le mie più sincere condoglianze vanno a tutto il popolo del Regno Unito").