(Adnkronos) - "Il consumo di eroina in crescita è un dato di fatto ed è in aumento da diversi anni", ha spiegato il capo della squadra mobile milanese Marco Calì. "C’è stata un'introduzione in area Schengen di grosse partite di eroina" e di conseguenza "una grande distribuzione".

L'eroina oggi, tra l'altro, "viene anche sniffata, non solo fumata. E l'iniezione endovenosa è ormai appannaggio di pochissimi".