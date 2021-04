Donne: Bonetti, 'partiti scelgano parità di genere'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "In Italia abbiamo un problema di partecipazione delle donne alla vita attiva e alla contribuzione fattiva nell’esercizio anche della leadership politica. È evidente che abbiamo un problema con la classe politica italiana, con i partiti, ho avuto modo di dirlo più volte". Lo ha detto la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo al webinar “#Woman20 per un nuovo umanesimo. Analisi e proposte per il rilancio del Paese verso una nuova economia”.

"Io vengo dall’esperienza di un partito che è l’unico che nello statuto sceglie la parità di genere. Oggi o si sceglie la parità di genere riconoscendola come elemento costitutivo, necessario per una forma istituzionale democratica e per l’attivazione di un processo democratico o altrimenti la tratteremo come una disuguaglianza da sanare".

"Solo nella promozione del protagonismo femminile - ha aggiunto Bonetti - potremo raggiungere quella compiutezza d’azione che può attivare processi significativi di sviluppo per il Paese”.