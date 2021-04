Covid: assessore Guidesi a protesta ambulanti a Milano, 'regole assurde'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Alla manifestazione degli ambulanti di questa mattina a Milano si è presentato anche l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, per dimostrare la propria vicinanza ai commercianti della categoria. L'esponente della giunta ha sottolineato che "permettere solo la vendita dei prodotti alimentari agli ambulanti e' una vera assurdità. Serve buonsenso perché è doveroso ridare la possibilità agli ambulanti di poter lavorare". E questo perché è stato dimostrato che all'aperto "la possibilità di contagio è minima e perché gli ambulanti hanno sempre dimostrato serieta' e rispetto delle regole per la tutela della salute propria e dei loro clienti. Trasformare ideologismo in buonsenso servirà a tutelare il lavoro tanto quanto la salute”.