Turchia: Scalfi (Azione), 'Michel si scusi con Von der Leyen'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "La sottomissione al tiranno non è propria della nostra civiltà, della nostra storia comune, né tantomeno del nostro genere. Da cittadina europea mi sento offesa da questa immagine: dei due leader mandati a confrontarsi col tiranno Erdogan, a quanto pare, ne è arrivato solo uno e per di più è stato fatto accomodare sul sofà. Il presidente del Consiglio Michel dovrebbe scusarsi con Ursula Von Der Lyen e con tutti i cittadini dell'Unione". Lo scrive in una nota Laura Scalfi, responsabile per le Politiche scolastiche di Azione.