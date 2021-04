Recovery: Sala, 'soldi a istituzioni locali altrimenti li perdiamo'**

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - I soldi del Recovery Fund vanno dati alle città e alle istituzioni locali che hanno già progetti pronti, nel cassetto. E' quanto ha sostenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante l'EY Summit dedicato alle infrastrutture.

"Il punto è che oggi in Italia si investono 5 miliardi all'anno, ce ne sono 200: quei soldi vanno consegnati alle istituzioni locali, non c'è altra via. Il punto è avere più progetti che non sono un libro dei sogni, ma già in fase di progettazione definitiva", sottolinea il sindaco. Queste risorse "vanno dati ai campanili virtuosi che abbiano progetti pronti, veri e concreti e che siano buone stazioni appaltanti. Punto. Tutto il resto sono chiacchiere. Io sono radicale, altrimenti perdiamo i fondi. Io sono preoccupato".