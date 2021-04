Recovery: Draghi, interventi su alta velocita', ma anche su linee ferroviarie regionali

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Per quanto riguarda le infrastrutture, interveniamo nelle ferrovie, e in particolare nell’alta velocità verso il Sud per merci e passeggeri; e nell’alta velocità che collega il Nord all’Europa. Rafforziamo le linee ferroviarie regionali e i nodi metropolitani, con particolare attenzione all’elettrificazione delle linee meridionali e alla modernizzazione delle stazioni ferroviarie. Lo ha spiegato il premier Mario Draghi, illustrando il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni.

Il piano per le strade - ha aggiunto il presidente del Consiglio - include la manutenzione di numerosi ponti, viadotti e gallerie, ad esempio sulle autostrade A24 e A25 che attraversano l’Italia da Est a Ovest.