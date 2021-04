Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Gli interventi per la coesione e l’inclusione vogliono aiutare in particolare donne e giovani a trovare posti di lavoro dignitosi e ben retribuiti. Dobbiamo rafforzare i servizi per l’impiego, investire nell’apprendistato, promuovere la creazione di imprese femminili. Lo ha spiegato il premier Mario Draghi, illustrando il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni.