Pd: Vaccari, 'coinvolgere circoli e iscritti nostra priorità'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo messo a sintesi, in 21 punti, il programma di Enrico Letta e costruito una piattaforma, denominata ‘Partecipa’, in cui abbiamo chiesto ai nostri iscritti di dire la loro. Quasi 3mila circoli hanno partecipato, circa 40mila iscritti”. Così, intervenendo a Radio Immagina, il responsabile Organizzazione del Pd Stefano Vaccari.

“Abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria - ha aggiunto il dirigente dem - per i tempi e le modalità con i quali è avvenuta. Ora sarà costruito un report, che verrà presentato alla vigilia dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico del 17 aprile e sarà la base per la nostra discussione: le parole più usate sono state partito, politica, lavoro, Europa, società, giovani, diritti”.

“D’altronde - ha proseguito Vaccari - le modifiche che abbiamo fatto allo statuto nel 2019 consentono di mettere al centro circoli e iscritti. E nello statuto abbiamo scritto anche che il partito si doti di una piattaforma per coinvolgere direttamente gli iscritti. Questo esperimento che abbiamo fatto con il vademecum è la strada da seguire per raccogliere idee e proposte e, perché no, di scegliere”.