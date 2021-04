Palermo: violenza sessuale, arrestato fratello ex Presidente Senato Grasso

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Con l'accusa di violenza sessuale è stato arrestato a Palermo il noto neuropsichiatra Marcello Grasso, 70 anni, fratello dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Il professionista è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare lo scorso 30 marzo, come scrive oggi Repubblica. Ad accusarlo è stata una paziente. "Il mio assistito non si e' trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice, ha spiegato il suo legale, l'avvocato Vincenzo Lo Re. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal giudice delle indagini preliminari Clelia Maltese che ha accolto la richiesta fatta dal pool antiviolenze della Procura di Palermo, coordinato dall'aggiunto Laura Vaccaro, L'accusa nei confronti del medico e' di "violenza sessuale aggravata". L'inchiesta e' partita dalla denuncia della paziente e ruota attorno al metodo del neuropsichiatra che utilizza il teatro come terapia. In particolare la presunta vittima ha raccontato agli investigatori di avere indossato un costume di burlesque nello studio del medico dove sarebbero poi avvenuti gli abusi sessuali.