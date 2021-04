Monica Setta torna in libreria con la sua dodicesima opera: "Quadrare i conti"

Monica Setta pubblica il suo 12° libro. Si tratta di “Quadrare i conti - Manuale di economia per le famiglie” dai mutui ai mercati, dalle assicurazioni al fisco o alle pensioni, in uscita l’8 aprile per Rai Libri.

Che cosa è lo spread? Che cosa significa Recovery Fund? E ancora, come posso fare a calcolare la mia pensione? Come si richiedono i bonus fiscali o quelli sulla casa? Dove posso investire senza rischiare? Titoli di Stato oppure obbligazioni? Per comprare casa mi conviene un mutuo a tasso fisso o variabile? E come riesco a confrontare tutti i prezzi delle polizze assicurative scegliendo la migliore? Sono domande che ci facciamo ogni giorno soprattutto in questo periodo di pandemia in cui il nostro rapporto con i soldi è cambiato. Spesso si cerca la “buona occasione” ma senza competenze, in economia, è difficile fare ottimi affari. Senza contare che, acquistando in rete (dove i prezzi sono in media più a buon mercato) esiste il rischio di vedersi clonata la carta di credito infilandosi in una delle tante, possibili truffe ai danni del consumatore.

Questo libro, nato dalla omonima e fortunata rubrica di economia del programma “UnoMattina in Famiglia”, cerca di dare risposte a molti dei quesiti che hanno a che fare con i soldi: mutui, bollette, risparmio, assicurazioni, casa, mercati ecc. Ogni tema viene raccontato attraverso una o più storie così da poter fare della narrazione economica, storicamente ostica, un argomento non solo “commestibile” ma persino accattivante. In questo piccolo “manuale di economia per le famiglie” troverete, ne sono certa, molte risposte. Ma forse anche la voglia di occuparvi di finanza. Perché scoprirete che occuparsi di soldi significa curare bene i propri affari, risparmiare, investire e concedersi perfino qualche lusso. Come? Non vi resta che leggere “Quadrare i conti”.