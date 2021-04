Francia: Dupond-Moretti, 'grande cooperazione con Italia su lotta contro criminalità organizzata'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Bel incontro con il mio omologo italiano Marta Cartabia. La nostra cooperazione è intensa, in particolare nella lotta contro la criminalità organizzata. Sequestrare i beni dei criminali per metterli al servizio della società civile: il vostro esempio ci inspira. Grazie mille". Ad affermarlo in un tweet è il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond-Moretti al termine dell'incontro in video conferenza con il ministro della Giustizia, Marta Cartabia.