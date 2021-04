Dl sostegni: Ruffini, 'in prossimi giorni proseguirà screening pagamenti ristori'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Le domande per ricevere i contributi a fondo perduto, previsti dal decreto legge sostegni, continuano ad arrivare con un flusso costante sulla piattaforma informatica che l’Agenzia delle Entrate ha realizzato con Sogei, raggiungendo la quota di un milione. “Nei prossimi giorni continueremo con lo screening delle domande in arrivo e con tutti i pagamenti”. Lo afferma il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, all'Adnkronos, commentando i dati sui primi ristori in pagamento.