Dl elezioni: Scalfarotto, 'ennesima ricostruzione falsa e strumentale'

Roma, 8 apr (Adnkronos) - "Come sempre il Fatto Quotidiano ribalta la realtà strumentalizzando i fatti in un racconto viziato e ideologico che però non serve a nulla. Quello che è accaduto ieri in Senato è molto semplice: si è trattato semplicemente di approvare il decreto che sposta le elezioni a causa del Covid". Lo dice il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto.

"Ogni altra discussione relativa all’eventuale revisione della legge 3 del 2019 è da affrontare, se le forze politiche troveranno un accordo in tal senso, in un apposito provvedimento di legge -prosegue-. Il governo ieri aveva il solo compito di assicurare il rinvio delle elezioni, e ha scelto di farlo mantenendo inalterata la normativa attualmente in vigore sulle certificazioni dei candidati. Questi sono i fatti".

"Nessuna presa di posizione ideologica, ma solo la consegna ai partiti di discutere sulla cosiddetta Spazzacorrotti, se lo riterranno, in un provvedimento che non sia il decreto legge relativo allo spostamento delle consultazioni all’autunno", conclude Scalfarotto.