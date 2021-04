Covid: da lunedì in funzione nuovo hub vaccinale Villa Erba a Cernobbio

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Il nuovo hub vaccinale di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como, entrerà a regime e sarà in funzione da lunedì 12 aprile e "costituirà il centro vaccinale di riferimento per il capoluogo lariano". Domani, saranno in visita all'hub alle 11 il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e l'assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità della Regione, Alessandra Locatelli. Con loro anche il direttore generale dell'Asst Lariana Fabio Banfi e il presidente di Villa Erba Filippo Arcioni. L'hub vaccinale a Villa Erba è stato una delle richieste del coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, che aveva criticato l'hub comasco di Muggiò, definendolo "non degno di una realtà" come Como.