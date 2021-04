Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Sulle amministrative eravamo rimasti che" con gli alleati "ci saremo visti dopo Pasqua, penso che ci vedremo a breve, non stiamo sottovalutando e non stiamo in ritardo. Mi pare che i candidati manchino a tutti, perchè con il rinvio a ottobre e le priorità dettate dalla vicenda del Covid ci si è tutti concentrati sulle cose più emergenziali". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia'.