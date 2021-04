Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sul candidato a Roma c’è da discutere, per noi Carlo Calenda è la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, sicuramente il migliore tra quelli in campo. Troviamo assurdo che il Pd non lo sostenga”. Lo dice Ettore Rosato di Iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.