Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Sono lieto che Salvini condivida i principi della legge Zan che tutela la libertà di amare contro chi istiga all’odio e alla violenza per l’orientamento sessuale delle persone. A questo punto dovrebbe sostenerlo al Senato, a meno che non voglia tenere un piede in due scarpe”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S.