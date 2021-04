Nuovo Renault Arkana, potere SUVversivo

(Adnkronos) - Renault rivoluziona i codici tradizionali del mercato inserendo nel mercato Arkana, un SUV ibrido che associa un posto di guida rialzato e rassicurante, una grande abitabilità e uno stile sportivo ed innovativo. Il nuovo Arkana si basa sulla piattaforma modulare CMF-B dell’Alleanza, su cui sono già state sviluppate le ultime generazioni di Clio e Captur ed è prodotto presso lo stabilimento di Busan (Corea del Sud).

Il profilo del nuovo Arkana è una delle sue caratteristiche più distintive, ben piantato sulle grandi ruote da 690 mm di diametro, vanta una lunghezza di 4.568 mm per un’altezza contenuta di 1.571 mm e un passo che raggiunge i 2.720 mm.

Arkana sarà proposto in sei tinte di carrozzeria che vanno dal Bianco Perla, al Nero Ossidiana, Grigio Grafite, Blu Zanzibar, Rosso Passion e Orange Valencia mentre saranno disponibili due tipi di cerchi da 18”.

Internamente la ricca ed elegante versione R.S. Line Ankara vanta interni dedicati grazie soprattutto ad un rivestimento dal look carbonio su plancia e porte, un profilo rosso che attraversa tutta la plancia e il cielo nero. Il volante è realizzato in pelle traforata mentre le sellerie miste pelle-pelle scamosciata sono impreziosite da impunture rosse, eleganti e sportive che troviamo anche sui pannelli delle porte.

Molto funzionale è il cruscotto con display digitale che vanta uno schermo a colori da 4,2”, 7” o 10,2” in funzione delle versioni e permette di personalizzare l’esperienza di guida in modo molto intuitivo. Nel centro della plancia Arkana dispone anche di un ampio display anche qui con dimensioni variabili da 7” o 9,3” che contribuisce ad offrire al guidatore una delle più grandi superfici di visualizzazione della categoria.

Ottimo sono anche le capacità di carico del bagagliaio, Arkana ha un volume di carico generoso con una capacità di ben 518 litri (480 litri nella versione E-TECH Hybrid) incluso il kit di riparazione.

La motorizzazione è full hybrid ed è uguale a quella di Clio, si tratta di un motore da 145 CV composto da un motore termico 4 cilindri benzina 1.6 di nuova generazione abbinato a due motori elettrici, un “e-motor” da 36 kW e uno starter ad alta tensione di tipo HSG da 15 kW. Dotato di una batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) situata nel bagagliaio, la motorizzazione E-TECH Hybrid garantisce una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. È possibile quindi ottenere fino all’80% del tempo di guida urbana in modalità full electric, con conseguente riduzione dei consumi del 40% in città rispetto ai motori termici tradizionali. Il suo consumo si attesta quindi ad appena 4,9 l ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 pari a 111 g/km (valori WLTP).

Anche in questo modello sono presenti importanti dispositivi di assistenza alla guida come L’Highway and Traffic Jam Companion che permette di mantiene la distanza di sicurezza dai veicoli che si trovano davanti, garantendo al tempo stesso il centraggio della carreggiata. Particolarmente utile in condizioni di traffico intenso è la funzione di fermarsi e ripartire automaticamente entro un periodo di 3 secondi senza intervento del conducente.

Parlando invece di connettività ricordiamo che grazie all’ecosistema Renault Easy Connect, il guidatore può contare su un mondo connesso che riunisce tanti servizi accessibili tramite la App mobile MY Renault e il nuovo sistema multimediale Renault easy link che dispone di una connettività permanente 4G e di partnership con Google e TomTom. La tecnologia Renault multi-sense permette inoltre di personalizzare l’esperienza di guida in funzione dello stato d’animo del guidatore agendo sulla mappatura del motore, il servosterzo e l’ambient lighting, in pratica più veicoli in uno solo.