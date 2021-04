Iv: al via 'Sanità2030', campagna di ascolto per Piano sanitario nazionale

Roma, 7 apr (Adnkronos) - Parte oggi, in concomitanza con la giornata mondiale della Sanità, la campagna di ascolto di Italia viva 'Sanità2030': porterà alla scrittura di un Piano sanitario nazionale che sarà posto all'attenzione del Parlamento.

Per tutto il mese di aprile la presidente della commissione Sanità, la senatrice Annamaria Parente, e la deputata Lisa Noja coordineranno gli incontri, rigorosamente in webinar nel rispetto delle normative anti Covid. Medici, infermieri, professionisti sanitari, strutture pubbliche e private, tecnici, esperti di gestione sanitaria, ricercatori, studenti, specializzandi ma anche anche utenti del servizio sanitario: saranno loro i protagonisti dell'iniziativa e sarà attraverso le loro voci e grazie ai loro contributi che Italia Viva proverà ad elaborare un progetto 'Sanità2030' per poi offrirlo alle altre forze politiche.

Le prime tre iniziative in agenda riguardano le nuove frontiere della ricerca scientifica, la sfida della sostenibilità del Servizio Sanitario garantendo accesso alle nuove terapie e il tema della Sanità 5.0 con la digitalizzazione dei Servizi Sanitari ed epidemiologici, la Telemedicina ed il Mobile Health.