Covid Veneto, Zaia: "Oggi 1.111 contagi". Dati 7 aprile

(Adnkronos) - Sono 1.111 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 7 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 67 morti, che portano a 10.837 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 43.966 tamponi, l'indice di positività è al 2,53%. Attualmente i positivi nella regione sono 35.537. I pazienti in ospedale sono 2.298, in aumento di 11 unità rispetto a ieri: di questi, 1.975 (+3) sono ricoverati in area non critica e 323 in terapia intensiva (+8).