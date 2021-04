Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "La salute è un diritto inalienabile di ogni uomo, ecco perché ogni sforzo del Governo in questo momento è mirato alla campagna di immunizzazione per proteggere i più fragili, superare la pandemia, salvare vite e tornare alla normalità". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà in un tweet per il World Health Day.