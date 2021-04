Calcio: Riquelme (candidato presidenza Real), 'voglio riportare CR7 a Madrid'

Madrid, 7 apr. - (Adnkronos) - "Cristiano Ronaldo ha rappresentato molto per il calcio e per il Real Madrid e per questo ho intenzione di riportarlo qui. Per me non esistono giocatori giovani e vecchi, ma solo giocatori forti e meno forti". Lo dice Enrique Riquelme, candidato alla presidenza del Real Madrid, a Cadena Cope. Riquelme parla anche del tecnico che vorrebbe in panchina: "Zidane non sarebbe il mio allenatore, la direzione sportiva penserebbe a un altro profilo sulla panchina con un’altra strategia. Personalmente mi piace molto Klopp, ma anche Raul sta facendo bene ed è molto apprezzato da tutti”.