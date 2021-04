Cagliari, 6 apr. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Marco Cecchinato al Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del tennis club Cagliari. Il siciliano, numero 93 del mondo, supera il pugliese Thomas Fabbiano, numero 172 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 dopo due ore e 23 minuti.