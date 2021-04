Salute: 'Excercise is Medicine', nuova alleanza tra medicina, esercizio fisico e istituzioni

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Promuovere la cultura dell’esercizio fisico e prevenire le malattie croniche, incentivando il movimento come "farmaco naturale": è il tema al centro della web conference che Fit.Comm. - l’Associazione che riunisce i principali player del settore fra i quali Virgin Active - organizza sul sito www.fitcomm.it, domani in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute. "Dopo 8 mesi di chiusura forzata di palestre e piscine, su 13 di emergenza sanitaria e senza alcuna prospettiva di riaprire a breve, la ricorrenza internazionale offre l’opportunità di confrontarsi su temi centrali e strategici per il futuro del settore e del Paese - si legge in una nota - A cominciare da uno dei "danni collaterali" che la pandemia sta portando con sé, ovvero l'esplosione delle malattie croniche dovute al peggioramento degli stili di vita dei cittadini".

"Una situazione che si ripercuote sia sulla salute dei singoli, sulla produttività delle imprese e sulla sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, come delineerà con chiarezza da Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale, la principale organizzazione nazionale dei Medici di famiglia - si legge ancora - Incentivare le persone al movimento - rendendo detraibile per tutti, senza limiti d’età né di spesa, l’iscrizione in palestra dietro prescrizione medica - è la proposta che Fit.Comm. ha presentato di recente al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che verrà affrontata dalla Vice Ministra Laura Castelli".

La giornata approfondirà anche "l'impatto devastante dell'emergenza sul settore palestre e piscine, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come riveleranno i dati inediti, dell’International Fitness Observatory attraverso il Presidente Paolo Menconi". Un problema a cui si aggiungono "le pesanti difficoltà per l’accesso al credito, sia in termini di agevolazioni che di tempi, per le imprese del settore". Come l’Istituto per il Credito Sportivo intenda impegnarsi su questo fronte lo illustrerà il Presidente dell’ICS Andrea Abodi. Non ultimo, il tema chiave delle nuove professionalità e competenze che i professionisti dell’esercizio fisico dovranno mettere in campo per educare gli italiani al movimento e a uno stile di vita attivo e sano. La figura del chinesiologo, fresca di riconoscimento ufficiale nell’Ordinamento nazionale, sarà al centro dell’intervento di Daniele Iacò, Presidente del Comitato Italiano delle Scienze Motorie. Saranno inoltre illustrati progetti e proposte concrete da parte di Fit.Comm.