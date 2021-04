Pd: fonti, tra Letta e Renzi 'divergenza profonda su Conte e M5s'

Roma, 6 apr (Adnkronos) - Nell'incontro di stamattina, Enrico Letta e Matteo Renzi hanno affrontato anche i tema legati al quadro politico e alle prospettive future, trovando "elementi di accordo e altri di disaccordo", spiegano fonti del Nazareno.

In particolare, le stesse fonti parlano di "divergenze profonde" tra i due a proposito del rapporto con Conte e il M5s. Per Letta, infatti, è "essenziale per costruire una alternativa vincente a Meloni e Salvini". Sulle amministrative, Letta ha ascoltato le idee d Renzi, e per il leader del Pd il mese di aprile sarà "importante" per trovare le soluzioni.