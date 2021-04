Nuoto: Barelli, 'Pellegrini eccezionale, 5 Olimpiadi risultato storico'

Roma, 6 apr. - (Adnkronos) - "Io c'ero già ad Atene nel 2004 quando a 16 anni conquistò l'argento nei suoi 200 stile libero. E' incredibile che sia ancora sulla breccia a distanza di 17 anni. Fare 5 Olimpiadi di fila è un risultato storico, che ha dell'incredibile soprattutto nel nuoto dove la carriera è solitamente più breve". Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, si esprime così all'Adnkronos sull'impresa di Federica Pellegrini qualificata per la quinta volta in carriera ai Giochi Olimpici. "Federica per noi era già qualificata -prosegue il numero uno del nuoto azzurro-. Lei ha voluto comunque nuotare sotto il tempo limite e questo le fa onore. Ora tutto quello che verrà a Tokyo ben venga, non mettiamo limiti ad una atleta eccezionale come lei".