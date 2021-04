Migranti: Fratoianni, 'Draghi ringrazia Libia per salvataggi? Inaccettabile'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Draghi esprime soddisfazione per il lavoro della Libia sui salvataggi? Evidentemente gli sfugge la differenza tra salvataggio e cattura" Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni replicando alle parole del presidente del consiglio dei ministri da Tripoli.

“In Libia i migranti vivono in condizioni inumane e atroci, come confermato da tutte le organizzazioni internazionali. Esprimere soddisfazione per il lavoro della Libia su questo fronte - conclude Fratoianni - mi pare francamente inaccettabile.”