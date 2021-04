Libri: il Proust inedito uscirà in Italia per La Nave di Teseo nel 2022** (3)

(Adnkronos) - Il primo capitolo di queste pagine inedite, intitolato "Una sera in campagna", ruota attorno alla celebre nonna: "La sua passeggiata era finita e anche la pioggia. La nonna era tornata a sedersi con noi ma fuori dalla veranda. Anche se aveva fatto solo pochi passi e i sentieri non avevano avuto il tempo di inzupparsi, aveva orribilmente sporcato la sua gonna color prugna..." Anche la celebre madeleine proustiana si evolve in questi autografi inediti: inizialmente fu un pane raffermo abbrustolito e spalmato di miele, poi una semplice fetta biscottata e infine il soffice dolcetto a forma di barchetta capace di risvegliare i ricordi dell'infanzia.