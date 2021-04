Libia: Draghi a Tripoli, 'momento unico per ricostruire, c'è voglia di futuro'/Adnkronos

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - E' il primo viaggio all'estero da presidente del Consiglio per Mario Draghi, che vola a Tripoli confermando la natura strategica dei rapporti fra Italia e Libia a testimonianza di "un’antica amicizia e vicinanza" fra i due Paesi. Quella di Draghi, accompagnato in missione dal ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, è anche una delle prime visite istituzionali di un capo di governo straniero in Libia e avviene in una fase decisiva del processo di riunificazione nazionale, grazie alla piena legittimità parlamentare ottenuta dal nuovo governo. Una fase, questa, in cui si intravedono incoraggianti prospettive per completare la stabilizzazione della Libia, sia sul piano della sicurezza che della ricostruzione del tessuto sociale ed economico.

Un momento che il premier italiano non esita a definire "unico per ricostruire quella che è stata un’antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause: pensate - ricorda nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa che lo vedono al fianco del neo premier Abdelhamid Dabaiba, a latere di un incontro che Draghi definisce "straordinariamente soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti" - che l’ambasciata italiana è stata l’unica aperta durante tutto il conflitto, durante tutti questi lunghissimi anni di conflitto e di pericolo. E bisogna dar conto e dar credito del coraggio dei diplomatici che sono rimasti nell’ambasciata".

Un momento unico, dunque, "per ricostruire, per guardare al futuro e per muoversi con celerità e con decisione. Il prerequisito per poter procedere con coraggio e con decisione - mette in chiaro Draghi - è che il cessate il fuoco continui e sia strettamente osservato. La sicurezza dei siti è indubbiamente un requisito essenziale per poter poi procedere con la collaborazione. Al riguardo mi sono state date rassicurazioni importanti".