Imprese: Linkem e Maccarese Spa rafforzano partnership tecnologica per agricoltura 4.0 (2)

(Adnkronos) - “La collaborazione con un’azienda importante come la Maccarese è il segno tangibile del contributo effettivo di Linkem per la digitalizzazione dell’agricoltura” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Davide Rota. "Il nostro approccio è quello di creare innovazione con e per le aziende italiane, migliorandone le potenzialità e la competitività. Crediamo fortemente che il successo dell’ecosistema 5G dipenda, oltre che dallo sviluppo capillare delle reti, dal dispiegamento di servizi ad alto valore aggiunto pienamente commerciali e disegnati per rispondere alle esigenze concrete delle imprese", ha concluso Rota.

"Da alcuni anni ci siamo impegnati sull’agricoltura di precisione e sulla digitalizzazione dei processi produttivi dotando l’azienda delle più moderne tecnologie presenti sul mercato", afferma l’Amministratore delegato della Maccarese spa Claudio Destro "Siamo consapevoli che la digitalizzazione nei campi consenta il miglioramento dell’ambiente in cui operiamo con la riduzione di concimi e agro farmaci e un uso più razionale dell’acqua di irrigazione. 'Misurare per conoscere' è il motto che ci accompagna nella nostra attività produttiva e l’accordo con Linkem va in questa direzione, nella continua ricerca di dati utili a soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare e conservazione l’ambiente".