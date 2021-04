Hype attiva un nuovo servizio di prestiti per i suoi clienti

Ridefinire l’universo dei servizi finanziari attraverso i vantaggi della rivoluzione tecnologica e culturale in atto per garantire un’esperienza fluida e personalizzata. Questa la missione di HYPE che oggi potenzia l’accesso al credito: un ulteriore passo verso lo sviluppo di un’offerta per la gestione del denaro semplice, efficiente e personalizzata.

La challenger bank lancia il nuovo servizio “prestiti”, grazie al quale gli oltre 1 milione e 380 mila clienti (Start, Next e Premium) - in costante e forte crescita - potranno richiedere direttamente dall’app un finanziamento da €2.000 fino a €25.000. La funzione si affianca a “Credit Boost”, la linea di credito istantanea fino a €2.000 già disponibile su HYPE da tempo. Le due soluzioni sono inserite nella nuova sezione “prestiti” che continuerà ad essere arricchita di servizi, coerentemente alla strategia di realizzare una piattaforma collaborativa per accedere ai servizi finanziari in modo semplice e intuitivo, garantendo la migliore customer experience e permettendo all’utente finale di cogliere le numerose opportunità che la rivoluzione fintech offre.

Con il nuovo servizio di prestiti, HYPE mette a disposizione dei clienti i vantaggi dell’innovazione, incrementando le possibilità di ottenere l’erogazione del credito grazie all’efficacia e alla rapidità dell’analisi aggregata di altri conti bancari di cui il richiedente è titolare anche presso altri Istituti - la cosiddetta account aggregation - elaborando in tempi rapidi le informazioni necessarie a valutare la pratica.

Antonio Valitutti, CEO di HYPE: “Abbiamo un solo ed unico obiettivo e siamo determinati a raggiungerlo: essere per milioni di persone il punto di riferimento per una gestione efficiente del denaro . Ascoltiamo i bisogni dei nostri clienti e sfruttiamo le opportunità che la rivoluzione tecnologica offre per rispondere loro in modo efficiente e smart. Nel contesto attuale un accesso rapido al credito rappresenta un’esigenza concreta per molti e, come banca di nuova generazione, da subito abbiamo identificato nell’account aggregation l’opportunità di guidare i clienti verso il proprio obiettivo, liberandoli dall’incombenza di dover produrre grandi quantità di documenti con perdite di tempo ed energia che non sono più necessarie. È un altro passo nell’ambiziosa roadmap che abbiamo sempre avuto e che, grazie alla JV Tra Fabrick e illimity, è stata straordinariamente potenziata e accelerata”.

Il nuovo servizio di prestiti personali è realizzato in partnership con Sella Personal Credit e non prevede spese di istruttoria nè costi mensili di gestione della pratica. Le rate per la restituzione del finanziamento vengono definite sulla base delle esigenze del cliente, da 12 a 120 mesi; TAN fisso a partire da 5,90%.