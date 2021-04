Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "No alla richiesta di cambiare i giudici. No alla liberazione. Sì ad altri 45 giorni di detenzione per #Zaki, dopo 14 mesi di ingiusta prigionia. L’Italia gli dia la cittadinanza e mandi un segnale all’Egitto. I diritti umani non sono negoziabili. I diritti umani prima di tutto". Lo scrive su twitter Laura Boldrini del Pd.