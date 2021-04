Csm: Quinta Commissione vota per Presidenza Tribunale Palermo, Balsamo in pole con tre voti**

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Potrebbe essere il giudice Antonio Balsamo, rappresentante dell'Italia presso l'Onu a Vienna, il futuro Presidente del Tribunale di Palermo. Oggi la quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, come apprende l'Adnkronos, ha votato per la Presidenza del Tribunale. Antonio Balsamo è in pole position con tre voti, segue il gip Piergiorgio Morosini con due voti. Un astenuto. Balsamo è stato votato da Michele Ciambellini (Unicost), Loredana Miccichè (Mi) e Filippo Donati (Laico). I due voti per Morosini sono Giuseppe Marra (A&I) e Giuseppe Cascini (Area). Si è astenuto il forzista Lanzi.