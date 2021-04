Covid: Renzi, 'mia moglie vaccinata ora positiva, ma vacciniamoci tutti'

Roma, 6 apr (Adnkronos) - "Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata, con Astra Zeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino". Lo ha raccontato Matteo Renzi a L'aria che tira.

"Io e mio figlio siamo andati in albergo -ha proseguito Renzi-. Ma non abbiamo avuto problemi. Quello che voglio dire è vaccinatevi! Il messaggio è, siate prudenti e vaccinatevi. Agnese ha preso il virus perchè il virus è entrato in casa. Sono contento della sua grinta, è pronta domani a fare lezione da casa, ma il messaggio è: vaccinatevi!".